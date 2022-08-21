СК РФ возбудил дело о подрыве машины дочери Александра Дугина в Подмосковье

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки, совершенного общеопасным способом (п. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В автомобиле, в котором находилась погибшая девушка, предположительно, было установлено взрывное устройство.
«По данным следствия, 20 августа около 21:00 в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы на полном ходу движения на автомобильной дороге общего пользования сработало, предположительно, установленное в автомобиле Toyota Land Cruiser взрывное устройство, и затем произошло возгорание машины. Девушка-водитель, которая находилась за рулем, погибла на месте. Личность погибшей установлена — это журналист и политолог Дарья Дугина», — говорится в сообщении ведомства.