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08:13 (мск), источник: ТАСС

СК РФ возбудил дело о подрыве машины дочери Александра Дугина в Подмосковье

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом, после подрыва автомобиля, в котором находилась журналист и политолог Дарья Дугина. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в главке СК РФ по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки, совершенного общеопасным способом (п. “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В автомобиле, в котором находилась погибшая девушка, предположительно, было установлено взрывное устройство.

«По данным следствия, 20 августа около 21:00 в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы на полном ходу движения на автомобильной дороге общего пользования сработало, предположительно, установленное в автомобиле Toyota Land Cruiser взрывное устройство, и затем произошло возгорание машины. Девушка-водитель, которая находилась за рулем, погибла на месте. Личность погибшей установлена — это журналист и политолог Дарья Дугина», — говорится в сообщении ведомства.

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