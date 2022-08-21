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10:28 (мск), источник: Life.ru

Политолог Дугин попал в больницу после гибели дочери Дарьи при подрыве машины

Отец Дарьи Дугиной, погибшей при взрыве в автомобиле в Подмосковье, сейчас находится в больнице. Об этом сообщил политолог Сергей Марков.

Источник: РИА "Новости"

«Несчастный Александр Дугин. Он сейчас в больнице. Наши огромные соболезнования», — написал он в телеграм-канале и выразил предположение, что вероятной целью взрыва был именно он, а не Дарья.

Напомним, сегодня ночью стало известно, что в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём женщина погибла. Позже выяснилось, что в машине была дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам общественный деятель вскоре после ЧП прибыл на место трагедии. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело.

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