21:38 (мск), источник: ТАСС
Около военного аэродрома в Севастополе сработали системы ПВО
Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие.
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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье предприняли попытку нанести удар по аэродрому Бельбек в Севастополе, система ПВО перехватила цели.
Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Наши [системы] ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку от Евпатории. Просьба традиционная: всем сохранять спокойствие», — написал Развожаев.
Крым и Севастополь в последние недели несколько раз подверглись атакам.
Ранее очередная такая атака была осуществлена в отношении штаба Черноморского флота.
Беспилотник был сбит постом воздушной обороны флота, пострадавших нет.