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21:38 (мск), источник: ТАСС

Около военного аэродрома в Севастополе сработали системы ПВО

Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье предприняли попытку нанести удар по аэродрому Бельбек в Севастополе, система ПВО перехватила цели.

Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Наши [системы] ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку от Евпатории. Просьба традиционная: всем сохранять спокойствие», — написал Развожаев.

Крым и Севастополь в последние недели несколько раз подверглись атакам.

Ранее очередная такая атака была осуществлена в отношении штаба Черноморского флота.

Беспилотник был сбит постом воздушной обороны флота, пострадавших нет.

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