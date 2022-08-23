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22:02 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ разместили зенитную установку в школе под Одессой, сообщило Минобороны

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Украинские военные в Великой Балке Одесской области на территории школы по Центральной улице оборудовали опорный пункт, на крыше разместили зенитную установку, подход к школе заминировали, а местных жителей об этом не предупредили, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В Великой Балке Одесской области на территории школы (улица Центральная) военнослужащими ВСУ оборудован опорный пункт, на крыше учебного учреждения размещена зенитная установка, по периметру выставлены блокпосты, подход к зданию заминирован, но местное население об этом не предупреждено», — сообщил генерал.

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