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10:42 (мск), источник: © РИА Новости

Глава запорожской Михайловки погиб из-за подрыва автомобиля

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости. Глава администрации населенного пункта Михайловка в Запорожской области Иван Сушко погиб в результате подрыва автомобиля, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине

«Сегодня в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА пгт Михайловка Иван Сушко. Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство. В результате взрыва Иван Сушко был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

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