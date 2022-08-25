В Эстонии опасаются самопроизвольной детонации российских удобрений в портах

Речь идет, в первую очередь, о порте Мууга в 200 км от Таллина, где хранится около 12 000 тонн удобрений, содержащих аммиачную селитру, однако, как сообщал портал, несколько тысяч тонн данной продукции хранится и в порту Силламяэ.
Власти при этом, отмечает портал, пока не видят какой-либо угрозы сейчас или в ближайшем будущем. Тем не менее, компаниям-операторам портов предлагается использовать исключения из санкционного режима Евросоюза, которые могут применяться, когда речь заходит об опасных веществах и угрозе для людей и окружающей среды. При этом, подчеркивает Таллин, важно не допустить в этом случае получения прибыли российскими компаниями от реализации удобрений. Окончательное решение по ситуации будет принято в течение нескольких месяцев, добавил ERR.
4 августа 2020 г. в порту Бейрута произошел сильный взрыв, унесший жизни 200 и лишивший жилья 300 000 человек. Трагедию расследовал судья Тарек Битар, выяснивший, что в порту хранились огромные запасы аммиачной селитры. Кому она принадлежала, выяснить не удалось, но охранялась и куда-то вывозилась боевиками «Хезболлы». Судья пытался привлечь к ответственности деятелей из «Хезболлы», но представители движения обвинили судью в политическом преследовании шиитской общины. Под давлением «Хезболлы» кассационный суд отстранил Битара от ведения дела. Попытка шиитской организации избежать ответственности за трагедию привела к столкновениям возмущенных бейрутцев с боевиками группировки, которую поддержали армия и полиция.
Взрыв, повредивший часть Бейрута, а также последующая пандемия окончательно разрушили экономику Ливана.
8 апреля Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против России ограничил импорт российских удобрений. С 10 июля в течение одного года действуют квоты на импорт хлористого калия в размере 837 570 т и сложных удобрений с содержанием калия — 1,6 млн т.