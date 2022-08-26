ВСУ перебили последнюю линию передачи электроэнергии из ЗАЭС на Украину

«Вчера, насколько мне известно, была перебита четвертая линия, соответственно, физически невозможно передавать электроэнергию на правый берег Днепра. <…> По имеющейся у меня информации, эта энергия не поступает (на Украину. — Прим. ред.), нет физической возможности это делать», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Рогова, вырабатываемая энергия поступает на территории Запорожской и Херсонской областей.
Он добавил, что ремонтировать перебитые ЛЭП не стали, так власти «решили не рисковать жизнями ремонтных бригад из-за возможных новых обстрелов».
Перебои с энергоснабжением на территории этих регионов возникли в четверг из-за короткого замыкания в сети после обстрелов со стороны ВСУ и пожаров в Энергодаре. Из-за этого на АЭС сработали системы безопасности, два энергоблока оказались отключены от сети. Впоследствии снабжение регионов возобновили.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.