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12:26 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ перебили последнюю линию передачи электроэнергии из ЗАЭС на Украину

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Украинская сторона перебила последнюю, четвертую линию передачи энергии из Запорожской АЭС, поставки туда сейчас невозможны, сообщил член главного совета новой военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Вчера, насколько мне известно, была перебита четвертая линия, соответственно, физически невозможно передавать электроэнергию на правый берег Днепра. <…> По имеющейся у меня информации, эта энергия не поступает (на Украину. — Прим. ред.), нет физической возможности это делать», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Рогова, вырабатываемая энергия поступает на территории Запорожской и Херсонской областей.

Он добавил, что ремонтировать перебитые ЛЭП не стали, так власти «решили не рисковать жизнями ремонтных бригад из-за возможных новых обстрелов».

Перебои с энергоснабжением на территории этих регионов возникли в четверг из-за короткого замыкания в сети после обстрелов со стороны ВСУ и пожаров в Энергодаре. Из-за этого на АЭС сработали системы безопасности, два энергоблока оказались отключены от сети. Впоследствии снабжение регионов возобновили.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

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