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15:35 (мск), источник: © РИА Новости

В Бердянске прогремел взрыв

БЕРДЯНСК, 26 авг — РИА Новости. Взрыв произошел рядом с оздоровительном центром в Бердянске, осколочные ранения получил заместитель начальника ГАИ города Александр Колесников, сообщили РИА Новости в администрации города.

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Источник: © РИА Новости

«Сегодня в Бердянске, у оздоровительного центра “Криворожский горняк”, где проживают беженцы из города Мариуполя, произошел взрыв. По предварительным данным, пострадал один человек — заместитель начальника ГАИ города Бердянска Александр Колесников. Он доставлен в городскую клиническую больницу с осколочными ранения, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь», — сказал собеседник агентства.

По словам сотрудника администрации, подробности происшествия уточняются.

«Сегодня в очередной раз преступный киевский режим совершил покушение на жизнь мирных жителей освобожденных территорий», — добавил он.

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