В Бердянске прогремел взрыв

«Сегодня в Бердянске, у оздоровительного центра “Криворожский горняк”, где проживают беженцы из города Мариуполя, произошел взрыв. По предварительным данным, пострадал один человек — заместитель начальника ГАИ города Бердянска Александр Колесников. Он доставлен в городскую клиническую больницу с осколочными ранения, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь», — сказал собеседник агентства.
По словам сотрудника администрации, подробности происшествия уточняются.
«Сегодня в очередной раз преступный киевский режим совершил покушение на жизнь мирных жителей освобожденных территорий», — добавил он.