ВДВ остановили прорыв ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении

«Подразделения украинских националистов предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении силами мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты, но были остановлены подразделениями российских десантников», — заявили в ведомстве.
Как отмечается, для ответа использована артиллерия, штатное вооружение боевых машин десанта, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, стрелковое оружие.
Всего убиты более 20 военнослужащих ВСУ и уничтожены более пяти единиц техники.
Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. По словам Владимира Путина, конечная цель боевых действий — «освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России».