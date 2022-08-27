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09:22 (мск), источник: © РИА Новости

ВДВ остановили прорыв ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Подразделения российских десантников остановили попытку прорыва украинских военных на Николаевско-Криворожском направлении, сообщается на сайте Министерства обороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Подразделения украинских националистов предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении силами мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты, но были остановлены подразделениями российских десантников», — заявили в ведомстве.

Как отмечается, для ответа использована артиллерия, штатное вооружение боевых машин десанта, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, стрелковое оружие.

Всего убиты более 20 военнослужащих ВСУ и уничтожены более пяти единиц техники.

Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. По словам Владимира Путина, конечная цель боевых действий — «освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России».

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