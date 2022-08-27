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13:45 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило о сбитом украинском МиГ-29

Российские войска перехватили 18 ракет HIMARS в Херсонской области и сбили самолет МиГ-29 на западе ДНР. По данным российского Минобороны, за полгода с ввода войск на Украину уничтожено 274 самолета ВСУ.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Кроме того, в районе Григоровка уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса “Бук-М1”, — сказано в сообщении ведомства.

Малиновка находится на западе Донецкой области Украины, административные границы которой в ДНР установили в качестве государственных. Россия признала ДНР в феврале.

Российские силы перехватили ракету «Точку-У» близ Чернобаевки в Херсонской области Украины, в регионе также перехватили 18 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, часть из которых была уничтожена близ Антоновского моста в Херсоне, сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, высокоточным оружием был нанесен удар по крупному складу боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ, на котором находились ракеты к системам HIMARS и гаубицам M777.

Россия ввела войска на Украину более полугода назад — в ночь на 24 февраля. Минобороны России настаивает, что наносит удары только по военной инфраструктуре ВСУ. За этот период, по данным ведомства, российские силы уничтожили 274 самолета, 148 вертолетов, более 4,3 тыс. танков и иных бронемашин, более 3,3 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, более 1,8 тыс. беспилотников и 370 зенитных ракетных комплексов.

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