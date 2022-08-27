Исследование: сходство лиц может быть связано со схожей ДНК У «двойников» бывают схожие телосложения, рост и даже вредные привычки
Фоторепортажи
13Сухой закон: как Европа выживает без воды
8Последнее суперлуние 2022 года
Спецоперация на Украине
17:46 (мск), источник: © РИА Новости

Российские танкисты победили в финале «Танкового биатлона»

АЛАБИНО (Московская область), 27 авг — РИА Новости. Российская команда танкистов победила в финальном заезде конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр на подмосковном полигоне Алабино, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Российские экипажи финишировали первыми, преодолев дистанцию за 1 час 29 минут 36 секунд. За финальный заезд российские танкисты практически не допустили ошибок, поразив 23 из 24 мишеней.

В финальной гонке участвовали также танковые экипажи команд Белоруссии Китая и Узбекистана.

Второе место заняли белорусские танкисты, показав время 1 час 41 минуту 5 секунд. За заезд они поразили 19 из 24 мишеней. На третьем месте финишировали танкисты из КНР, завершив заезд за 1 час 44 минуты 3 секунды. Замкнули четверку финалистов танкисты из Узбекистана с результатом 1 час 53 минуты 55 секунд.

Российские и узбекские танкисты выступали на российских танках Т-72Б3, экипажи из КНР — на танках собственного производства Type 96, а белорусские танкисты — на Т-72, модернизированных белорусскими специалистами. По результатам жеребьевки, российские танки окрашены в зеленый цвет, белорусские — в красный, танки Китая — в синий цвет, команды Узбекистана — в желтый.

Завершатся VIII Армейские международные игры сегодня вечером в Конгрессно-выставочном центре «Патриот». На торжественной церемонии закрытия игр с участием представителей команд и руководства военных ведомств стран-участниц Игр команде-победительнице будет вручен Кубок Армейских международных игр.

 Шольц отказался поставлять Украине оружие для ударов по России
Что ждет Латвию после уничтожения советских памятников
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта