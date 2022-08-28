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12:17 (мск), источник: ТАСС

Саперы ВС РФ за два дня уничтожили 30 боеприпасов на заводе «Азовмаш» в Мариуполе

Командир группы разминирования Международного противоминного центра с позывным «Махмуд» сообщил, что в основном это то, что осталось после боевых действий: гранаты, выстрелы для подствольного гранатомета, ВОГ-17, РПГ, кассетные боеприпасы от «Точки-У».

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Источник: РИА "Новости"

МАРИУПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России за два дня работы уничтожили 30 боеприпасов в одном из цехов машиностроительного завода «Азовмаш» в Мариуполе, где находились военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам командир группы разминирования Международного противоминного центра с позывным «Махмуд».

«За последние два дня именно в этом цехе было обнаружено [и уничтожено] 30 боеприпасов. В основном это то, что осталось после боевых действий: гранаты, которые не взорвались <…>, выстрелы для подствольного гранатомета, ВОГ-17, РПГ попадалась, и попадались кассетные боеприпасы от “Точки-У”, — рассказал командир группы разминирования.

Он сообщил, что его группа пришла на смену первой, которая ранее начала разминирование завода «Азовмаш». «Работаем здесь несколько дней, до этого работала другая группа, было найдено большое количество боеприпасов», — добавил командир группы разминирования.

Завод «Азовмаш» был организован в 1958 году и являлся крупнейшим машиностроительным предприятием Украины.

Как рассказал журналистам представитель завода, производственных корпусов было девять, в каждом из которых было по два-три цеха. Общая площадь предприятия 242 га. «Выпускалась продукция военная, тяжелое машиностроение, конвертора изготовляли для Индии, России, Венгрии, Словакии — по всему миру, скажем так. Выпускались топливозаправщики, тоже расходились по всем странам СНГ в свое время. В общем многопрофильное предприятие было», — отметил он.

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