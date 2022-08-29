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14:10 (мск), источник: РИА Крым

Херсонская область осталась без света и воды — что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. В Херсонской области из-за аварии на подстанции временно прекращена подача электроэнергии, из-за чего остановлена и работа насосных станций. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Херсоноблэнерго».

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Источник: РИА "Новости"

«В результате аварии на подстанции в области временно прекращена подача электроэнергии. Также из-за отсутствия электричества не работают насосные станции. Вследствие чего отсутствует водоснабжение», — говорится в сообщении.

Специалисты предприятия работают над устранением поломки и восстановлением электроснабжения области и областного центра.

«Подача электроэнергии будет возобновлена в ближайшее время! По возможности отключите электроприборы из сети, так как при подключении возможен скачок напряжения», — добавили в «Херсоноблэнерго».

Как сообщалось, на прошлой неделе Херсонская область дважды оставалась без света. В одном случае причиной стали ремонтные работы, во втором — пожар, возникший в результате провокаций ВСУ.

В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.

Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

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