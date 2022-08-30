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13:33 (мск), источник: Life.ru

«Совсем уже скоро»: Пушилин заявил о завершающей стадии подготовки трибунала в ДНР

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что подготовка к международному трибуналу над украинскими военными преступниками находится на завершающей стадии.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Трибунал находится сейчас на завершающей стадии. Практически всё готово, опираемся на следственные органы, которые дадут отмашку, когда у них будет готов полностью весь материал для того, чтобы трибунал можно было провести по всем международным стандартам», — сказал он журналистам.

Глава ДНР отметил, что для жителей республики важно осознавать, что «это совсем уже скоро».

Ранее Лайф рассказывал, что украинский лидер Владимир Зеленский заявил о «последней черте» в переговорах с Россией. В телеграм-канале он написал, что реакция украинской стороны на судебное разбирательство с участием солдат Вооружённых сил Украины будет «однозначной». При этом глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, никакие слова Зеленского не повлияют на планы по проведению мариупольского трибунала.

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