«Совсем уже скоро»: Пушилин заявил о завершающей стадии подготовки трибунала в ДНР

«Трибунал находится сейчас на завершающей стадии. Практически всё готово, опираемся на следственные органы, которые дадут отмашку, когда у них будет готов полностью весь материал для того, чтобы трибунал можно было провести по всем международным стандартам», — сказал он журналистам.
Глава ДНР отметил, что для жителей республики важно осознавать, что «это совсем уже скоро».
Ранее Лайф рассказывал, что украинский лидер Владимир Зеленский заявил о «последней черте» в переговорах с Россией. В телеграм-канале он написал, что реакция украинской стороны на судебное разбирательство с участием солдат Вооружённых сил Украины будет «однозначной». При этом глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, никакие слова Зеленского не повлияют на планы по проведению мариупольского трибунала.