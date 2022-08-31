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10:32 (мск), источник: Ведомости

На Кристину Асмус составили протокол о дискредитации военных

На Кристину Асмус составили протокол о дискредитации Вооруженных сил России, следует из информации, опубликованной в картотеке Тверского суда Москвы.

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что протокол был зарегистрирован 25 августа. Актрисе грозит наказание по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»). Максимальное наказание по статье составляет штраф в размере 50 000 ₽

Представитель актрисы Валерия Уварова заявила RTVI, что впервые слышит о протоколе. «Нам ничего об этом неизвестно. Комментировать здесь нечего, впервые слышу. Кристина Игоревна сейчас в экспедиции», — сказала Уварова.

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