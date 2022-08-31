10:32 (мск), источник: Ведомости
На Кристину Асмус составили протокол о дискредитации военных
На Кристину Асмус составили протокол о дискредитации Вооруженных сил России, следует из информации, опубликованной в картотеке Тверского суда Москвы.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Уточняется, что протокол был зарегистрирован 25 августа. Актрисе грозит наказание по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»). Максимальное наказание по статье составляет штраф в размере 50 000 ₽
Представитель актрисы Валерия Уварова заявила RTVI, что впервые слышит о протоколе. «Нам ничего об этом неизвестно. Комментировать здесь нечего, впервые слышу. Кристина Игоревна сейчас в экспедиции», — сказала Уварова.