В Харьковской области при спасении мирных жителей погиб офицер Росгвардии

«Офицер спецподразделения Росгвардии, старший лейтенант Александр Потапов закрыл собой двух мирных граждан во время ракетно-артиллерийского обстрела города Изюма в Харьковской области. ВСУ открыли огонь по жилому району Изюма из ствольной артиллерии, а также американских РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что более 20 снарядов упали на жилые дома и улицы. Несколько боеприпасов разорвались на местном рынке. В это время недалеко от места обстрела двигалась колонна росгвардейцев — группа спецназа возвращалась после проведения специальных адресных мероприятий. «Незамедлительно спецназовцы начали эвакуировать находившихся в панике местных жителей в безопасное место. Вместе с сослуживцами спецназовец стал выводить горожан из-под артиллерийского огня в укрытие. При разрыве очередного вражеского снаряда в непосредственной близости от пути следования к укрытию мирных граждан офицер закрыл собой от осколков двух эвакуируемых. При этом росгвардеец получил множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Ценой собственной жизни офицер спас двух мирных жителей», — сказали в Росгвардии.
Всего благодаря грамотным действиям спецназовцев из-под огня были эвакуированы более 30 человек. В результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал. Старший лейтенант Александр Потапов — уроженец поселка Шиханы города Вольска Саратовской области. Проходил военную службу в одном из элитных подразделений спецназа Росгвардии. За его плечами не одна командировка в горячие точки. Награжден медалями «За отвагу» и Суворова.