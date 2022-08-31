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18:08 (мск), источник: ТАСС

В Харьковской области при спасении мирных жителей погиб офицер Росгвардии

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Офицер Росгвардии погиб, спасая от артобстрела ВСУ мирных жителей в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

Спецоперация на Украине

«Офицер спецподразделения Росгвардии, старший лейтенант Александр Потапов закрыл собой двух мирных граждан во время ракетно-артиллерийского обстрела города Изюма в Харьковской области. ВСУ открыли огонь по жилому району Изюма из ствольной артиллерии, а также американских РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что более 20 снарядов упали на жилые дома и улицы. Несколько боеприпасов разорвались на местном рынке. В это время недалеко от места обстрела двигалась колонна росгвардейцев — группа спецназа возвращалась после проведения специальных адресных мероприятий. «Незамедлительно спецназовцы начали эвакуировать находившихся в панике местных жителей в безопасное место. Вместе с сослуживцами спецназовец стал выводить горожан из-под артиллерийского огня в укрытие. При разрыве очередного вражеского снаряда в непосредственной близости от пути следования к укрытию мирных граждан офицер закрыл собой от осколков двух эвакуируемых. При этом росгвардеец получил множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Ценой собственной жизни офицер спас двух мирных жителей», — сказали в Росгвардии.

Всего благодаря грамотным действиям спецназовцев из-под огня были эвакуированы более 30 человек. В результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал. Старший лейтенант Александр Потапов — уроженец поселка Шиханы города Вольска Саратовской области. Проходил военную службу в одном из элитных подразделений спецназа Росгвардии. За его плечами не одна командировка в горячие точки. Награжден медалями «За отвагу» и Суворова.

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