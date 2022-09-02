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12:25 (мск), источник: Life.ru

Шойгу озвучил количество уничтоженных иностранных наёмников на Украине

Около трёх тысяч иностранных наёмников, воевавших на стороне ВСУ, уничтожены российскими военными с начала спецоперации. Такие данные озвучил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании ведомства в пятницу.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На фоне высоких потерь Вооружённых сил Украины отмечается снижение притока иностранных наёмников. С начала спецоперации их число сократилось более чем в три с половиной раза, почти три тысячи (2831) боевиков уничтожено», — уточнил он.

Напомним, что на днях Госдеп США подтвердил смерть очередного американского наёмника на Украине. А по данным Минобороны, 29—30 августа группа из 40 иностранных наёмников была уничтожена в Днепропетровской области. Лайф также рассказывал, что вернувшийся на родину с Украины британский наёмник может остаться без ноги. Джош Гриффитс был дважды ранен при миномётном обстреле. По словам бывшего военного, его голень «разорвало на куски» после того, как осколки снаряда повредили сухожилия и нервы на левой ноге. Пока Гриффитс находился в больнице на Украине, власти наградили его медалью.

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