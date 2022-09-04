Кадыров заявил о масштабном наступлении союзных сил в ДНР

«Наши бойцы активно продвигаются в направлении Соледара, Яковлевки, Северска. Пауза, которая в тактических целях была выдержана за последнее время, полностью себя оправдала. Не буду раскрывать все секреты, но благодаря разработанному нами плану окрыленный противник раскрыл все свои позиции», — говорится в публикации.
Кадыров отметил, что зачистить осталось «около 60 километров территории».
Кроме того, глава Чечни со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова сообщил, что украинские подразделения несут огромные потери как в живой силе, так и в технике. И если ВСУ пытались начать контрнаступление на фоне тактической паузы союзных войск, то теперь им остается только думать о спасении, заключил Кадыров.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.