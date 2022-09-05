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13:08 (мск), источник: ТАСС

ВКС РФ уничтожили более 220 военных ВСУ при их попытке закрепиться на юге

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы РФ, ракетные войска и артиллерия уничтожили более 220 военных ВСУ при их попытке закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Вооруженные силы Украины продолжали попытки закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам украинских войск», — заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, были уничтожены военные ВСУ и техника противника. «Всего за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном операционном направлении противник потерял 11 танков, семь боевых машин пехоты и восемь других бронированных машин, девять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 военнослужащих», — добавил он.

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