ВКС РФ уничтожили более 220 военных ВСУ при их попытке закрепиться на юге

Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Вооруженные силы Украины продолжали попытки закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам украинских войск», — заявил Конашенков.
По словам официального представителя Минобороны России, были уничтожены военные ВСУ и техника противника. «Всего за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном операционном направлении противник потерял 11 танков, семь боевых машин пехоты и восемь других бронированных машин, девять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 военнослужащих», — добавил он.