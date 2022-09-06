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04:39 (мск), источник: ТАСС

Кадыров заявил о подготовке к отправке в Донбасс тысяч добровольцев и элитных бойцов

ТАСС, 6 сентября. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о подготовке к отправке нескольких тысяч добровольцев и элитных бойцов на помощь союзным силам в Донбасс.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Я вам обещал хорошие новости, скоро вы их получите. Осталось ждать немного. Тем более, в настоящее время на подмогу к наступающим союзным силам готовятся к отправке еще несколько тысяч решительно настроенных добровольцев и элитных бойцов», — написал Кадыров в Telegram-канале во вторник.

По его словам, помимо этого, созданы новые подразделения, в состав которых входят «настоящие профессионалы военного дела». «Это два полка и три батальона», — сообщил глава Чечни.

Ранее глава Чечни отмечал, что на фоне проводимой спецоперации число желающих стать военнослужащими растет.

В июле 2022 года Рамзан Кадыров сообщал о завершении формирования трех новых батальонов и одного полка в республике. А 3 сентября он сообщил о завершении формирования в регионе нового мотострелкового полка, входящего в состав 42-й мотострелковой дивизии.

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