Кадыров заявил о подготовке к отправке в Донбасс тысяч добровольцев и элитных бойцов

«Я вам обещал хорошие новости, скоро вы их получите. Осталось ждать немного. Тем более, в настоящее время на подмогу к наступающим союзным силам готовятся к отправке еще несколько тысяч решительно настроенных добровольцев и элитных бойцов», — написал Кадыров в Telegram-канале во вторник.
По его словам, помимо этого, созданы новые подразделения, в состав которых входят «настоящие профессионалы военного дела». «Это два полка и три батальона», — сообщил глава Чечни.
Ранее глава Чечни отмечал, что на фоне проводимой спецоперации число желающих стать военнослужащими растет.
В июле 2022 года Рамзан Кадыров сообщал о завершении формирования трех новых батальонов и одного полка в республике. А 3 сентября он сообщил о завершении формирования в регионе нового мотострелкового полка, входящего в состав 42-й мотострелковой дивизии.