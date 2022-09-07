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Спецоперация на Украине
08:10 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: Маск отложил покупку Twitter в ожидании речи Путина на День Победы

ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в мае решил отложить покупку компании Twitter из-за предстоящей речи президента России Владимира Путина по случаю Дня Победы, сообщает издание Business Insider со ссылкой на данные, обнародованные в ходе судебного заседания.

Источник: Reuters

Согласно изданию, которое ссылается на переписку бизнесмена с занимавшимся сделкой банкиром из Morgan Stanley, Маск написал 8 мая, что хотел бы дождаться речи Путина, чтобы убедиться, «не движемся ли мы к третьей мировой войне».

«Давай притормозим всего на несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна. Какой смысл покупать Twitter, если мы приближаемся к третьей мировой войне», — озвучил написанные Маском слова адвокат компании.

По мнению юриста, высказывания бизнесмена доказывают, что отказ от покупки соцсети был вызван обеспокоенностью за личные финансы, а не несоблюдением Twitter своих обязательств.

Путин 9 мая выступил с речью на военном параде на Красной площади. Он поздравил военных с праздником, рассказал о причинах начала спецоперации на Украине, международных событиях и давлении на Россию, предшествовавших этому, отметив, что «Россия дала упреждающий отпор агрессии». В своей речи глава государства не поднимал тему «третьей мировой войны» или подобных сценариев развития ситуации.

В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает пять процентов.

По словам Маска, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу.

Также он был недоволен кадровой политикой компании. И позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от ее покупки. Соцсеть обратилась в канцелярский суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

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