СМИ: Маск отложил покупку Twitter в ожидании речи Путина на День Победы

Согласно изданию, которое ссылается на переписку бизнесмена с занимавшимся сделкой банкиром из Morgan Stanley, Маск написал 8 мая, что хотел бы дождаться речи Путина, чтобы убедиться, «не движемся ли мы к третьей мировой войне».
«Давай притормозим всего на несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна. Какой смысл покупать Twitter, если мы приближаемся к третьей мировой войне», — озвучил написанные Маском слова адвокат компании.
Путин 9 мая выступил с речью на военном параде на Красной площади. Он поздравил военных с праздником, рассказал о причинах начала спецоперации на Украине, международных событиях и давлении на Россию, предшествовавших этому, отметив, что «Россия дала упреждающий отпор агрессии». В своей речи глава государства не поднимал тему «третьей мировой войны» или подобных сценариев развития ситуации.
В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает пять процентов.
Также он был недоволен кадровой политикой компании. И позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от ее покупки. Соцсеть обратилась в канцелярский суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.