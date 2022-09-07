Режиссера Виталия Манского объявили в розыск

Накануне журналистка Ксения Собчак сообщила, что режиссер Никита Михалков написал заявление в полицию на Манского, обвинив его в клевете. Адвокат Михалкова Павел Астахов подтвердил, что режиссер действительно подал заявление.
Как уточнила Собчак, дело расследуют по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении). Максимальное наказание по статье составляет штраф в размере до 1 млн руб. или лишение свободы на срок до двух лет. Позже Собчак рассказала, что ее также вызвали в полицию в качестве свидетеля по делу.
Поводом для заявления Михалкова в полицию стало заявление Манского в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак». В нем режиссер допустил, что на Московском международном кинофестивале (ММКФ) «воруется» не менее 85% бюджета. Президентом кинофестиваля является Михалков.
Манский также прокомментировал обвинения в разговоре с «Осторожно Media». «У Никиты Сергеевича, видимо, есть потребность доказать, что он не пилит бюджеты — такая возможность у него как раз появилась в результате моей оценки его деятельности. Ему достаточно просто опубликовать документацию и бюджет», — сказал режиссер.
Виталий Манский живет в Латвии. Он является президентом фестиваля документального кино «Артдокфест». Также Манский известен как режиссер документальных фильмов «В лучах солнца», «Наша Родина» и «Анатомия ТАТУ».