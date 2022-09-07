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12:01 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска нанесли три ракетных удара по Новой Каховке

ХЕРСОН, 7 сен — РИА Новости. ВСУ за утро нанесли три ракетных удара по Новой Каховке, в том числе по Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости глава администрации района Новой Каховки Владимир Леонтьев.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Бьют по ГЭС и не только, у нас пострадали промышленные объекты за городом. Вчера вечером тоже обстреливали, сегодня было три удара, удары очень сильные», — сказал Леонтьев.

Он уточнил, что «люди, к счастью, не пострадали».

По словам Леонтьева, в среднем за сутки украинские войска выпускают по городу и району более ста ракет.

«Наш город войдет в историю как город, рекордно подвергшийся ракетным атакам вообще в истории. Если только за сутки выпускают по “100+” ракет, можно посчитать, сколько денег потратил коллективный Запад на нас, можно построить несколько городов за эти деньги», — подчеркнул глава администрации района.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав бывшую советскую республику от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.

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