Украинские войска нанесли три ракетных удара по Новой Каховке

«Бьют по ГЭС и не только, у нас пострадали промышленные объекты за городом. Вчера вечером тоже обстреливали, сегодня было три удара, удары очень сильные», — сказал Леонтьев.
Он уточнил, что «люди, к счастью, не пострадали».
По словам Леонтьева, в среднем за сутки украинские войска выпускают по городу и району более ста ракет.
«Наш город войдет в историю как город, рекордно подвергшийся ракетным атакам вообще в истории. Если только за сутки выпускают по “100+” ракет, можно посчитать, сколько денег потратил коллективный Запад на нас, можно построить несколько городов за эти деньги», — подчеркнул глава администрации района.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав бывшую советскую республику от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.