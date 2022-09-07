13:16 (мск), источник: © РИА Новости
Российские подразделения полностью освободили Кодему в ДНР
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские войска полностью освободили село Кодема в Донбассе, сообщило Минобороны в сводке за 7 сентября.
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«В результате успешных наступательных действий в Донецкой Народной Республике подразделениями Российских вооруженных сил полностью освобожден от националистов населенный пункт Кодема», — говорится в документе.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.