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13:16 (мск), источник: © РИА Новости

Российские подразделения полностью освободили Кодему в ДНР

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские войска полностью освободили село Кодема в Донбассе, сообщило Минобороны в сводке за 7 сентября.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В результате успешных наступательных действий в Донецкой Народной Республике подразделениями Российских вооруженных сил полностью освобожден от националистов населенный пункт Кодема», — говорится в документе.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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