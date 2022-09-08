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07:02 (мск), источник: Известия

Телефонные мошенники стали мстить не попавшимся на «развод»

В последние месяцы наметилась новая тенденция телефонного мошенничества — месть не попавшимся на уловки гражданам, рассказал «Известиям» 8 сентября главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Источник: Известия

Он уточнил, что теперь злоумышленники звонят россиянам, которые разыгрывают преступников по телефону или ругаются с ними.

«Телефонные номера таких людей в дальнейшем используются мошенниками в качестве подменных при обзвонах других граждан. В результате позже “шутникам” начинают звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги», — пояснил Голованов.

Если с номера человека шел звонок, в результате которого были украдены деньги, к абоненту могут возникнуть вопросы у полиции, предупредили юристы. В ЦБ напомнили: при подозрительных звонках следует немедленно бросать трубку.

Во II квартале 2022-го мошенники стали наращивать активность, следует из данных приложения Kaspersky Who Calls. За этот период вызовы с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество поступали 41% россиян, тогда как в I квартале эта цифра находилась на уровне 36%.

В марте число звонков злоумышленников сократилось, но уже в апреле снова начало расти и достигло своего пика в июне, оценили в «Лаборатории Касперского».

Среди легенд и схем, которые активно применялись в течение шести месяцев этого года, можно выделить роботизированные обзвоны и звонки якобы от сотрудников правоохранительных органов, отметили в компании.

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