Суд отменил решение направить шамана Габышева на принудительное лечение

«Судебная коллегия по уголовным делам апелляционной инстанции Приморского краевого суда, с учетом существенных нарушений норм УПК РФ, постановление Уссурийского районного суда Приморского края отменила и направила в суд первой инстанции на новое рассмотрение», — заявила госпожа Оленева.
В разговоре с изданием «Новая газета. Европа» адвокат шамана Алексей Прянишников заявил, что из больницы господина Габышева сразу не выпустят. «Будет новое рассмотрение дела Уссурийским райсудом. Иллюзий, что его освободят, я бы не питал. Однако же имеется вероятность, что Александра переведут в больницу общего типа с более мягким режимом, в Якутск», — сказал адвокат.
1 августа Уссурийский районный суд продлил срок принудительного лечения шамана. Его отправляли в психиатрические клиники несколько раз. В сентябре 2019-го шамана задержали во время пешего похода из Якутска в Москву для «изгнания Путина». С мая по июль 2020 года он содержался в Якутском республиканском психоневрологическом диспансере. Затем Александр Габышев объявил о новом «походе на Москву», но в июле 2021 года его снова направили на принудительное лечение.