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09:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд отменил решение направить шамана Габышева на принудительное лечение

Приморский краевой суд удовлетворил апелляционные жалобы и отменил постановление о принудительном лечении шамана Александра Габышева, намеревавшегося «изгнать Путина», в психиатрической больнице специализированного типа в Уссурийске. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Елену Оленеву. Дело господина Габышева направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Источник: AP 2022

«Судебная коллегия по уголовным делам апелляционной инстанции Приморского краевого суда, с учетом существенных нарушений норм УПК РФ, постановление Уссурийского районного суда Приморского края отменила и направила в суд первой инстанции на новое рассмотрение», — заявила госпожа Оленева.

В разговоре с изданием «Новая газета. Европа» адвокат шамана Алексей Прянишников заявил, что из больницы господина Габышева сразу не выпустят. «Будет новое рассмотрение дела Уссурийским райсудом. Иллюзий, что его освободят, я бы не питал. Однако же имеется вероятность, что Александра переведут в больницу общего типа с более мягким режимом, в Якутск», — сказал адвокат.

1 августа Уссурийский районный суд продлил срок принудительного лечения шамана. Его отправляли в психиатрические клиники несколько раз. В сентябре 2019-го шамана задержали во время пешего похода из Якутска в Москву для «изгнания Путина». С мая по июль 2020 года он содержался в Якутском республиканском психоневрологическом диспансере. Затем Александр Габышев объявил о новом «походе на Москву», но в июле 2021 года его снова направили на принудительное лечение.

Дарья Эрозбек

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