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11:17 (мск), источник: РИА Новости

Прокуратура потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга через суд потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом советского народа, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры в Telegram-канале.

Источник: РИА Новости

«По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова в день 81-й годовщины начала блокады Ленинграда оккупационными властями Германии и их пособниками прокурором Санкт-Петербурга в городской суд подано заявление о признании ее военным преступлением и преступлением против человечности, геноцидом советского народа», — говорится в публикации.

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Цель иска — защита национальных интересов, законных прав жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших в городе.

Прокуроры вместе со специалистами изучили архивные документы по фактам массового уничтожения ленинградцев в годы Великой Отечественной войны.

Также в надзорном ведомстве напомнили, что Нюрнбергский процесс над военными преступниками нацистской Германии не дал правовую оценку блокаде Ленинграда, уничтожению жителей города и созданию условий для возникновения голода.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась почти 900 дней. Единственный путь — «Дорога жизни», по которому в город доставляли продовольствие, — был проложен по льду Ладожского озера. Блокаду удалось прорвать 18 января 1943 года, но до полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За время блокады погибли, по разным оценкам, до полутора миллионов человек. Из них только три процента скончались от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

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