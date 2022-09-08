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12:16 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российские военные отбили попытку ВСУ взять в кольцо Балаклею, сообщил глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В районе Балаклеи вооруженные силы Украины предприняли попытку захвата города, взятия его в кольцо, но у них там получилось только по части территории прогнуть немного линию обороны, затем они были снова отброшены», — пояснил он.

По словам Ганчева, «в городе все в порядке, город живет», но находится под постоянными обстрелами, как и другие близлежащие населенные пункты. «Город находится под нашим контролем», — заключил глава ВГА.

В ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины российские войска взяли под контроль некоторые районы Харьковской области. В регионе создали четыре районные администрации с административными центрами в Волчанске, Изюме, Купянске и Казачьей Лопани. Население региона по оценкам новой администрации составляет 230 тысяч человек. Жителям выплачивают единоразовые пособия и пенсии, бюджетники начали получать зарплату. В оборот наравне с украинской гривной поступил российский рубль.

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