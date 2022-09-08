Российские военные спасли подорвавшегося на мине итальянского журналиста

Как заявили в ведомстве, 29 августа, с началом попыток контрнаступления Киева на Николаево-Криворожском направлении, итальянский журналист в сопровождении двух людей в украинской военной форме отправился на передовую — они пообещали сопроводить репортера на такси до линии соприкосновения.
«Целью провокации украинских спецслужб было дождаться гибели журналиста в результате огня с российских оборонительных позиций или подрыва такси на мине для последующих обвинений России в убийстве Маттиа Сорби и широкого резонанса в западных СМИ», — сказали в министерстве.
Машина с журналистом подорвалась на украинской мине. Водитель погиб на месте, а Сорби получил тяжелые ранения.
Как уточнили в Минобороны, увидев подрыв на мине гражданского автомобиля, российские военнослужащие, несмотря на плотный огонь с украинских позиций, оставили укрытия и вытащили репортера из горящей машины. Затем военные оказали ему первую медицинскую помощь, вынесли в безопасное место и обеспечили экстренную доставку в медучреждение.
«В настоящее время Маттиа Сорби, поступивший в отделение реанимации с множественными осколочными ранениями, получает необходимую квалифицированную медицинскую помощь», — сообщили в министерстве.
Врачи оценивают его состояние как стабильное.
С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.