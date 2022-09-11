Силовики предотвратили теракты в Херсонской области

«В результате проведенных оперативно-боевых мероприятий была пресечена серия террористических актов на территории Херсонской области», — сказал он.
Так, было обнаружено 11 противотанковых мин, ящик с гранатами Ф-1, взрыватели для противотанковых мин, пять ящиков с автоматными боеприпасами, два автомата АК 7,62 мм и один АКСУ 5,45, приспособления для взрывных устройств и др.
Отмечается, что эти средства поражения предназначались для членов «Правого сектора» (признана в РФ террористической организацией и запрещена) и «Национального корпуса» (гражданское крыло полка «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ).
29 августа глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев рассказал о предотвращении теракта рядом с детским садом в Новой Каховке. Было обнаружено самодельное взрывное устройство, которое могло быть подорванным радиоуправляемым способом.
Херсонская область перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.