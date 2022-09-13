Убийце Джона Леннона 12-й раз отказали в досрочном освобождении

«67-летний Марк Дэвид Чепмен предстал перед комиссией по условно-досрочному освобождению в конце августа», — говорится в публикации.
Транскрипт заседания комиссии будет сформирован позднее.
В следующий раз подать заявление заключенный сможет только в феврале 2024 года.
Отмечается, что во время слушаний по аналогичному вопросу 2020 года Чепмен выразил раскаяние в своем преступлении и отметил, что с пониманием отнесется к любому решению, даже если его будут содержать в тюрьме до конца жизни. В настоящий момент злоумышленник отбывает срок в исправительном учреждении Грин-Хейвен к северу от Нью-Йорка.
В сентябре 2020 года, спустя 40 лет после преступления, Марк Чепмен извинился перед вдовой Джона Леннона Йоко Оно за причиненную ей боль. Отбывающий пожизненное заключение преступник назвал свой поступок эгоистичным, отметив, что застрелил музыканта «для славы» и заслужил за это смертную казнь.
В декабре 1980 года Чепмен пять раз выстрелил в спину Леннону, когда тот вместе с супругой возвращался из студии звукозаписи Hit Factory. Музыканта госпитализировали, однако медики оказались бессильны, он скончался сразу по прибытии в медицинское отделение.