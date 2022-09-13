15:23 (мск), источник: © РИА Новости
В небе над Херсоном прогремели более десяти взрывов
ХЕРСОН, 13 сен — РИА Новости. Над Херсоном прогремели более десяти мощных взрывов, предположительно, работает система ПВО, сообщил корреспондент РИА Новости.
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Он уточнил, что сначала было слышно серию из десяти взрывов подряд, затем прозвучало еще около пяти.
При этом следов от ракет ПВО в небе над городом не видно.
Как заявлял РИА Новости утром во вторник замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, украинские войска в качестве главных мишеней в Херсоне и Новой Каховке выбрали объекты гражданской инфраструктуры.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформировали новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Обе области объявили о планах войти в состав России.