Два человека погибли при обстреле украинскими войсками Лисичанска

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 12:02 (время совпадает с мск) по городу Лисичанск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). По предварительной информации, жертвами обстрела стали три мирных жителя (два человека погибло и один человек получил ранения)», — сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996—2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре.