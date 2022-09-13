На Харьковском направлении уничтожили базу иностранных наемников

Как рассказал источник агентства в силовых структурах, боевики оборудовали склады и казармы в домах мирных жителей одной из деревень.
Установить точное месторасположение базы удалось при помощи беспилотников, по выявленным координатам ударили из минометов.
На кадрах видно поражение штаба и расположения боевиков, а также складов с горюче-смазочными материалами.
Среди наемников есть погибшие и раненые, их эвакуировали на квадроциклах.
«У вэсэушников нет такой техники. Они в интернете собирают деньги на старые “Нивы”. Наличие квадроциклов и багги — это первый признак, что вы столкнулись со спецподразделением», — пояснил источник агентства.
Среди боевиков присутствовал один наемник с темным цветом кожи.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.