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18:46 (мск), источник: © РИА Новости

На Харьковском направлении уничтожили базу иностранных наемников

БЕЛГОРОД, 13 сен — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили базу иностранных наемников в Харьковской области, в распоряжении РИА Новости оказалась эксклюзивная видеозапись операции.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Как рассказал источник агентства в силовых структурах, боевики оборудовали склады и казармы в домах мирных жителей одной из деревень.

Установить точное месторасположение базы удалось при помощи беспилотников, по выявленным координатам ударили из минометов.

На кадрах видно поражение штаба и расположения боевиков, а также складов с горюче-смазочными материалами.

Среди наемников есть погибшие и раненые, их эвакуировали на квадроциклах.

«У вэсэушников нет такой техники. Они в интернете собирают деньги на старые “Нивы”. Наличие квадроциклов и багги — это первый признак, что вы столкнулись со спецподразделением», — пояснил источник агентства.

Среди боевиков присутствовал один наемник с темным цветом кожи.

Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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