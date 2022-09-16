Экс-сотрудник полиции Мелитополя раскрыл планы Киева по проведению терактов

Александр Панченко занимал пост заместителя начальника государственного управления народной милиции Запорожской области при киевской власти. В марте 2014 года возглавил специальную роту, участвуя в так называемой «АТО».
«Один раз он попросил, чтобы я передал данные зданий, где могли бы находится военные или органы власти. Я понимал, зачем, и поэтому отказался. Для совершения терактов», — сказал Туревский.
По словам бывшего сотрудника уголовного розыска с 22-летним стажем работы, после отказа 23 мая он был уволен, как и многие его сослуживцы, без выходного пособия.
«Я понимал, что не собираюсь уезжать на ту территорию, а это карается очень сильно — расстрелом или еще чем-нибудь, а у меня дети и мать здесь. Поэтому я не собирался на территорию Украины, понимал, что отправят воевать. Требовали отправиться на территории Украины и кто этого не сделал, их уволили по отрицательному (мотиву. — Прим. ред.) 23 мая всех, кто остался», — объяснил собеседник агентства.
Туревский отметил, что из числа его сослуживцев после начала специальной военной операции не все уехали на подконтрольные Украине территории, многие остались и работают в полиции при новой администрации.
«Я бы с удовольствием восстановился, если бы была сейчас российская полиция. <…> Как только будет референдум и будет паспорт. Мне предлагали идти в полицию, и я объяснил, что готов работать до пенсии, так как сейчас ушел без нее … Я бы проголосовал (на референдуме. — Прим. ред.) за воссоединение с Россией», — добавил Туревский, отвечая на вопрос, готов ли он продолжить работать и какое у него отношение к теме голосования по вопросу вхождения региона в состав России.
Он подчеркнул, что там у него много родственников, а мать — россиянка.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.