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05:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Киргизия сообщила о новых обстрелах со стороны Таджикистана

Военнослужащие Таджикистана обстреляли несколько районов на границе с Киргизией, сообщило киргизская погранслужба. В результате пострадали четверо военных. Таджикистан пока никак не комментировал инцидент.

Источник: AP 2022

«В 06:00 (03:00 по мск) таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов погранслужбы Киргизии и позиций киргизской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз из стрелкового оружия», — заявили в погранслужбе (цитата по «Интерфаксу»).

По ее данным, в 06:30 Таджикистан также осуществил минометный обстрел на участке пограничной заставы «Кок-Таш» Баткенского пограничного отряда. Обстановка на киргизско-таджикской границе остается напряженной, отметили пограничники.

Позднее в киргизской погранслужбе сообщили, что таджикские военнослужащие также ведут обстрел пограничной заставы «Самаркандек», находящейся в местности Паскы-Арык Баткенского района Баткенской области. Областная администрация заявила, что ранены четверо военных.

В прошлый раз между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошли перестрелки 14 сентября. В результате стрельбы погибли двое таджикских военнослужащих, раненые есть с обеих сторон. Власти приграничных территорий тогда договорились об отводе войск на постоянные места дислокации.

Лаура Кеффер

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