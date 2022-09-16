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11:19 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ обстреляли центр Херсона из HIMARS

ХЕРСОН, 16 сен — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб и еще один получил ранения в результате удара ВСУ по центру Херсона, сообщил корреспондент РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Рядом со зданием областной администрации упали не менее пяти ракет HIMARS.

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В конце августа ВСУ начали попытки контрнаступления на херсонском направлении. В российском Минобороны сообщали об отражении этих атак.

Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую. Там работают новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, введен в оборот рубль. Оба региона объявили о планах войти в состав России.

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