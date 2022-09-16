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14:17 (мск), источник: © РИА Новости

В Бердянске убили заммэра по ЖКХ

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Бердянске убили заместителя мэра города по ЖКХ, сообщил источник РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Эту информацию подтвердили местные власти. Вместе с ним также погибла его супруга, которая возглавляла территориальный избирком.

«У своего гаража был убит заместитель главы военно-гражданской администрации г. Бердянск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума», — говорится в Telegram-канале администрации города.

По информации источника РИА Новости в местной администрации, их застрелили из пистолета Макарова около полудня.

Проводится следствие, детали происшествия уточняются.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.

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