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15:53 (мск), источник: © РИА Новости

В Запорожской области обнаружили группу украинских диверсантов

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости. Группу украинских диверсантов обнаружили в районе города Пологи в Запорожской области в день проведения референдума, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В форме росгвардейцев. Обстреляли машину. Сейчас они выдвинулись в район Розовки, туда же выдвинулись наши подразделения», — уточнил он.

По словам чиновника, диверсантов ловят «по посадкам».

Он добавил, что более точная информация появится позднее.

Ранее местные власти не исключили, что киевский режим попытается сорвать проведение референдума с помощью различных провокаций. Для обеспечения безопасности граждан все силовые службы и управления ЧС перевели на усиленное круглосуточное дежурство.

Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформировали новые администрации. С 23 по 27 сентября на освобожденных территориях проходят референдумы о вхождении в состав России.

Так, голосование в Мелитополе в Запорожской области началось в 8:00. До понедельника сотрудники избирательной комиссии буду обходить адреса для сбора голосов горожан, а во вторник для всех желающих принять участия в референдуме откроются 394 участка.

Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители освобожденных территорий.

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