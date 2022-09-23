В Запорожской области обнаружили группу украинских диверсантов

«В форме росгвардейцев. Обстреляли машину. Сейчас они выдвинулись в район Розовки, туда же выдвинулись наши подразделения», — уточнил он.
По словам чиновника, диверсантов ловят «по посадкам».
Он добавил, что более точная информация появится позднее.
Ранее местные власти не исключили, что киевский режим попытается сорвать проведение референдума с помощью различных провокаций. Для обеспечения безопасности граждан все силовые службы и управления ЧС перевели на усиленное круглосуточное дежурство.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформировали новые администрации. С 23 по 27 сентября на освобожденных территориях проходят референдумы о вхождении в состав России.
Так, голосование в Мелитополе в Запорожской области началось в 8:00. До понедельника сотрудники избирательной комиссии буду обходить адреса для сбора голосов горожан, а во вторник для всех желающих принять участия в референдуме откроются 394 участка.
Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители освобожденных территорий.