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23 сентября, источник: ТАСС

Пушилин сообщил о полном контроле ситуации на линии соприкосновения

По словам главы Донецкой Народной Республики, союзные силы продолжают фиксировать попытки противника совершить провокации.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

ДОНЕЦК, 23 сентября. /ТАСС/. Союзные силы полностью контролируют ситуацию на линии боевого соприкосновения на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), несмотря на попытки украинских войск перейти в наступление. Об этом в пятницу сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«По военной обстановке: ситуация кардинально не поменялась. Противник продолжает попытки совершать определенные провокации, но союзные силы ситуацию полностью контролируют по всей линии соприкосновения», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее Пушилин сообщил, что союзные силы продвигаются вперед из Артемовска (украинское название — Бахмут) и на горловском направлении, а также отбили атаки Вооруженных сил Украины в районе Красного Лимана.

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