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09:33 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска нанесли удар из HIMARS по центру Херсона

ХЕРСОН, 25 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли центр Херсона из РСЗО HIMARS, есть погибшие, сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

По его информации, ВСУ нанесли удар в 5:30. Ракеты попали в гостиницу.

«Это фактически центр Херсона», — сказал представитель экстренных служб.

Он добавил, что жертвами атаки стали как минимум два человека. По предварительным данным, один из них — бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

В администрации Херсонской области подчеркнули, что гостиница не использовалась в военных целях, там жили журналисты и персонал. Местные власти расценивают эту ракетную атаку как теракт, ответственность за который несет руководство Украины.

В гостинице также проживала группа телеканала RT, никто из журналистов не пострадал.

Сейчас на месте идет разбор завалов. Всех пострадавших доставили в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.

Украинская армия постоянно обстреливает Херсон, в основном из HIMARS. Так, 16 сентября целью стало здание областной администрации. Тогда погибли три человека, 13 получили ранения. Еще один удар, 21 сентября, пришелся по гражданским объектам, в том числе пожарной части. А одна из ракет попала в причал паромной переправы через Днепр в центре города.

В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под всю Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. С 23 сентября на освобожденных территориях проходит референдум по вопросу о вхождении их в состав России. На голосование отведено пять дней — до 27 сентября.

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