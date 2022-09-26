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18:59 (мск), источник: ТАСС

Сноуден получил российское гражданство

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден принят в гражданство России, следует из опубликованного в понедельник указа президента РФ Владимира Путина.

Источник: AP 2022

«Сноуден Эдвард Джозеф, родившийся 21 июня 1983 года в Соединенных Штатах Америки», — указано в списке получивших российское гражданство.

В 2013 году Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских и британских спецслужб, а также о том, что они передают друг другу персональные данные своих граждан. Сноуден также утверждал, что спецслужбы указанных стран занимаются нелегальной прослушкой переговоров лидеров зарубежных государств. Спасаясь от преследования со стороны властей США, он направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. В 2014 году он получил первый вид на жительство в РФ, а позже — право на бессрочное пребывание на российской территории.

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