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00:37 (мск), источник: © РИА Новости

Число погибших при стрельбе в Ижевске выросло до 17 человек

УФА, 26 сен — РИА Новости. Число жертв в результате стрельбы в школе в Ижевске выросло до 17, сообщается на сайте главы Удмуртии со ссылкой на данные Следственного комитета.

«Погибли 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых», — говорится в заявлении.

Утром 26 сентября в школу № 88 в Ижевске ворвался ее бывший учений, мужчина 1988 года рождения. Он открыл стрельбе, а затем покончил с собой. Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, преступник стоял на психиатрическом учете и страдал от шизофрении. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн уточнил, что преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны.

Следственный комитет завел уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом» и «Незаконный оборот оружия».

В Удмуртии объявили четырехдневный траур.

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