«В городе Запорожье ударом ВКС России уничтожено до 100 боевиков 9-го полка специального назначения “Гепард” Нацгвардии Украины, а также более 50 иностранных наемников», — сказал он.
Кроме того, высокоточным оружием в промзоне города Николаев поражен пункт временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины.
В августе представитель Минобороны сообщил, что нацформирование «Кракен» утратило боеспособность на харьковском направлении в результате уничтожения точечными ударами российских войск пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наемников.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных.