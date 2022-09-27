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14:12 (мск), источник: Известия

ВКС России уничтожили до 100 боевиков украинского полка «Гепард»

ВКС России уничтожили до 100 боевиков полка спецназначения «Гепард» Нацгвардии Украины и более 50 наемников в Запорожье. Об этом 27 сентября заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В городе Запорожье ударом ВКС России уничтожено до 100 боевиков 9-го полка специального назначения “Гепард” Нацгвардии Украины, а также более 50 иностранных наемников», — сказал он.

Кроме того, высокоточным оружием в промзоне города Николаев поражен пункт временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины.

Также российские военные уничтожили в Днепропетровской области украинскую наземную станцию управления комплекса беспилотных летательных аппаратов «Байрактар», добавил Конашенков.

В августе представитель Минобороны сообщил, что нацформирование «Кракен» утратило боеспособность на харьковском направлении в результате уничтожения точечными ударами российских войск пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наемников.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных.

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