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18:21 (мск), источник: Известия

Шойгу проверил подготовку мобилизованных на военных полигонах ЗВО

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на военных полигонах Западного военного округа (ЗВО). Об этом сообщили 27 сентября в российском военном ведомстве.

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Источник: Известия

Министр лично проинспектировал практические занятия призванных из запаса граждан по огневой, тактической и медицинской подготовке. Занятия идут с повышенной интенсивностью, в том числе в темное время суток.

Шойгу обратил особое внимание командования на условия размещения и обеспечения мобилизованных горячим питанием как в расположении части, так и на полигонах подготовки.

На полигоне Шойгу заслушал доклады замминистра обороны генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова и начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковника Ивана Бувальцева. Главе военного ведомства доложили о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки по различным военно-учетным специальностям, а также дальнейшем боевом слаживании в составе подразделений.

22 сентября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в России задействовали горячую линию «122» и сайт «Объясняем.рф» для ответов на вопросы о частичной мобилизации. Горячая линия действует во всех регионах.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Российский лидер подчеркнул, что такая мера необходима для защиты страны, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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