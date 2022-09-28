Украинские войска в ночь после референдума обстреляли Лисичанск из HIMARS

Референдум по вопросу о вхождении в состав России прошел с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней за вхождение в состав РФ проголосовало 98,42% жителей Луганской Народной Республики.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 00.20 (совпадает с мск — ред.) по населенному пункту Лисичанск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996—2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров.