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04:31 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска в ночь после референдума обстреляли Лисичанск из HIMARS

ЛУГАНСК, 28 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS в ночь на среду по населенному пункту Лисичанск в Луганской Народной Республике, заявило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Референдум по вопросу о вхождении в состав России прошел с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней за вхождение в состав РФ проголосовало 98,42% жителей Луганской Народной Республики.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 00.20 (совпадает с мск — ред.) по населенному пункту Лисичанск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996—2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров.

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