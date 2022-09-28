Минобороны сообщило о провале наступления ВСУ на Красный Лиман

«В результате провала наступления украинской группировки войск на Краснолиманском направлении потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля», — указано в документе.
Кроме того, при массированном огневом ударе по пунктам дислокации 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в Харьковской области удалось ликвидировать более 150 военнослужащих и 12 единиц бронетехники.
ВКС России поразили временное расположение тактической группы «Чайка» морской пехоты ВСУ на острове Хортица и 56-й мотопехотной бригады в районе Запорожья, уничтожив более ста военнослужащих и 20 единиц военной техники.
«Высокоточным ударом ВКС России в районе города Харьков поражены производственные цеха бронетанкового завода, в которых находились более 90 танков и других боевых бронированных машин для ВСУ», — продолжили в Минобороны.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.