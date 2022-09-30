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08:46 (мск), источник: © РИА Новости

Пушилин назвал Краснолиманское направление самым сложным

ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что Краснолиманское направление остается самым сложным на фронте.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

При этом он пообещал, что в ближайшем будущем обстановка изменится в пользу союзных сил.

«По линии фронта самое сложное направление Краснолиманское остается, и тем не менее наши ребята, союзные силы ситуацию удерживают, и с учетом приходящего подкрепления, я думаю, мы там ситуацию совсем скоро переломим», — подчеркнул глава республики.

Народная милиция ДНР в среду сообщила, что Красный Лиман и ключевые трассы остаются под контролем союзных сил. Ранее Минобороны сообщило о неудачной попытке ВСУ перейти в наступление на этом направлении. Украинские военные потеряли свыше 70 человек убитыми, а также четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля.

В последние недели в районе Красного Лимана идут ожесточенные бои. По словам Пушилина, украинское командование стянуло туда значительные силы.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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