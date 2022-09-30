Пушилин назвал Краснолиманское направление самым сложным

При этом он пообещал, что в ближайшем будущем обстановка изменится в пользу союзных сил.
«По линии фронта самое сложное направление Краснолиманское остается, и тем не менее наши ребята, союзные силы ситуацию удерживают, и с учетом приходящего подкрепления, я думаю, мы там ситуацию совсем скоро переломим», — подчеркнул глава республики.
Народная милиция ДНР в среду сообщила, что Красный Лиман и ключевые трассы остаются под контролем союзных сил. Ранее Минобороны сообщило о неудачной попытке ВСУ перейти в наступление на этом направлении. Украинские военные потеряли свыше 70 человек убитыми, а также четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля.
В последние недели в районе Красного Лимана идут ожесточенные бои. По словам Пушилина, украинское командование стянуло туда значительные силы.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.