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11:01 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска стягивают силы к Запорожью, сообщили власти региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости. Украинские войска стягивают силы к Запорожской области, считая это приоритетным направлением для контрнаступления, сообщил РИА Новости председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле. Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, на заседании 4 октября.

«Киевский режим осознает, что вся территория Запорожской области — это уже Российская Федерация, именно поэтому они стягивают на этом участке линии фронта больше всего сил. В том числе переброшены свыше 450 боевиков сил специальных операций украинской армии, прошедших подготовку в иностранных лагерях. Для них это одно из самых приоритетных направлений удара и прорыва», — сказал Рогов агентству.

По его словам, никто не допустит вторжения украинской армии в Запорожскую область. «Однозначно, вся область будет территорией России», — сказал Рогов.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23—27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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