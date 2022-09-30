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18:47 (мск), источник: © РИА Новости

Союзные силы остановили украинские войска под Красным Лиманом

КРЕМЕННАЯ, 30 сен — РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости побывали на передовой под Красным Лиманом, проехав по дороге от Кременной до Торского, и подтверждают, что село Торское находится под полным контролем союзных сил.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

ВСУ до сих пор не смогли перерезать дорогу снабжения. Она регулярно обстреливается, но по ней можно передвигаться на большой скорости. Союзные силы перебрасывают подкрепления в район Красного Лимана.

По словам собеседника агентства на передовой, украинское командование поставило задачу захватить Красный Лиман к 30 сентября, для того чтобы омрачить вступление новых регионов в состав Российской Федерации. Благодаря героическим усилиям российских бойцов, эти планы были сорваны. Защитникам удалось остановить ВСУ севернее Торского.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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