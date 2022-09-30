ВСУ до сих пор не смогли перерезать дорогу снабжения. Она регулярно обстреливается, но по ней можно передвигаться на большой скорости. Союзные силы перебрасывают подкрепления в район Красного Лимана.
По словам собеседника агентства на передовой, украинское командование поставило задачу захватить Красный Лиман к 30 сентября, для того чтобы омрачить вступление новых регионов в состав Российской Федерации. Благодаря героическим усилиям российских бойцов, эти планы были сорваны. Защитникам удалось остановить ВСУ севернее Торского.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.